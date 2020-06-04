Полицейский, севший пьяным за руль, пойдет под суд

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В суд переданы материалы дела, открытого на полицейского, который в прошлом году сел пьяным за руль и врезался в припаркованную машину, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, все произошло 2 ноября 2019 года в Кишиневе. Сотрудник Инспектората полиции сектора Чеканы, будучи сильно пьяным, сел за руль своего авто.
"Он хаотично перемещался по улице Мария Драган, в результате чего врезался в припаркованное авто. Затем полицейский попытался покинуть место происшествия, но его остановили прохожие", - говорится в материалах следствия.
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Результаты теста на содержание алкоголя показали наличие 1,25 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе.
После этого случая сотрудника полиции уволили из органов.
За это нарушение законом предусмотрено наказание от 200 до 240 часов общественно-полезных работ и лишение водительских прав.
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