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Полицейский, севший пьяным за руль, пойдет под суд

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200604/30475416/politseyskiy-sevshiy-pyanym-za-rul-poydet-pod-sud.html

Сотрудник полиции не только управлял машиной в нетрезвом виде, но и повредил припаркованное авто, а также пытался покинуть место происшествия.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. В суд переданы материалы дела, открытого на полицейского, который в прошлом году сел пьяным за руль и врезался в припаркованную машину, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Задержание
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По данным следствия, все произошло 2 ноября 2019 года в Кишиневе. Сотрудник Инспектората полиции сектора Чеканы, будучи сильно пьяным, сел за руль своего авто.

"Он хаотично перемещался по улице Мария Драган, в результате чего врезался в припаркованное авто. Затем полицейский попытался покинуть место происшествия, но его остановили прохожие", - говорится в материалах следствия.

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Результаты теста на содержание алкоголя показали наличие 1,25 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе.

После этого случая сотрудника полиции уволили из органов.

За это нарушение законом предусмотрено наказание от 200 до 240 часов общественно-полезных работ и лишение водительских прав.

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