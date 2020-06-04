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Оказание парикмахерских услуг, архивное фото.

Новый источник поживы: полицейский попался на взятке в парикмахерской

© AFP 2020 / JOE RAEDLE
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200604/30479624/krasota-strashnaya-sila-politseyskiy-popalsya-na-vzyatke-v-parikmakherskoy.html

Центры оказания косметических услуг в республике открылись не так давно, однако и там есть место коррупции, питательная почва для которой - несоблюдении карантинных ограничений при обслуживании клиентов.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Блюстителя порядка задержали в момент получения взятки в 7 тысяч леев в одном из салонов красоты города Бельцы.

Правоохранитель потребовал у женщины-парикмахера такую сумму за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении за несоблюдение мер карантинной безопасности, введенных решением Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра. 

Полицейского задержали в момент получения взятки, которую он вымогал у стилиста за то, что констатировал, как одну из посетительниц салона красоты обслуживали без медицинской маски. Также в салоне не был заполнен журнал антиэпидемических мер, которые ежедневно должны предприниматься заведениях такого типа. Этот факт также стал аргументом для вымогательства. 

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Сотрудник Пограничной полиции Молдовы задержан за взятку
Основным посылом, который озвучил сотрудник полиции женщине, уличенной в игнорировании карантинных норм, стала возможность за гораздо меньшую сумму решить вопрос, не оплачивая государству штраф в размере 22 тысяч 500 леев. 

В отношении нечистого на руку сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса республики - "Пассивная коррупция". Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере от 6 до 8 тысяч условных единиц (от 300 до 400 тысяч леев). Также ему запретят занимать должности в органах правопорядка от 7 до 10 лет.

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Теги:
Бельцы, взятка, сотрудник, полиция, парикмахер


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