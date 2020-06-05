Новое сообщение о "минировании" посольства России: что заявили в полиции

Целый квартал оцепили и приостановили движение транспорта по центральному бульвару Штефана чел Маре из-за проверки сообщения о минировании российской дипмиссии.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Второй раз за неделю: новое сообщение о "минировании" здания посольства России в Молдове поступило в пятницу - оно оказалось ложным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"В пятницу, 5 июня, в 11.50 на электронную почту посольства России поступило сообщение о размещении взрывного устройства. Затем сотрудники дипмиссии обратились к карабинерам, которые обеспечивают безопасность объекта. На место отправились все специализированные службы. Зону оцепили", - сообщила Стати.

Карабинеры оцепили территорию у посольства России в Молдове © Sputnik / Evghenii Panasenco

Карабинеры оцепили территорию у посольства России в Молдове © Sputnik / Evghenii Panasenco

Карабинеры оцепили территорию у посольства России в Молдове © Sputnik / Evghenii Panasenco

Карабинеры оцепили территорию у посольства России в Молдове © Sputnik / Evghenii Panasenco 1 / 4 © Sputnik / Evghenii Panasenco Карабинеры оцепили территорию у посольства России в Молдове

По ее словам, представители посольства сообщили, что территорию дипмиссии проверили и никаких подозрительных предметов не обнаружили.

"По итогам проверки периметра сотрудниками службы Bombteh никаких взрывоопасных предметов не было выявлено. По данному факту инициировано уголовное дело. Обстоятельства выясняются", - отметила Стати.

Пока проводилась проверка, на проспекте Штефана чел Маре было временно приостановлено движение транспорта.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Троллейбусы не ходили, пока длилась проверка

В понедельник, 1 июня, в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило сообщение о минировании дипмиссии. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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