В Молдове загорелся еще один поезд: на этот раз в Унгенах

Спасатели в Унгенах совершил выезд к железной дороге, где было необходимо потушить воспламенившийся локомотив.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. В Унгенах произошел пожар: загорелся вагон одного из поездов. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 13.22. Сообщили, что огонь охватил локомотив, который стоял близ железнодорожной станции в Унгенах", - пояснили в ГИЧС.

На место происшествия выехал один пожарный расчет. Специалистам удалось погасить пламя к 14.08.

Пожар частично уничтожил мотор поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.

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Ранее, 2 июня, на железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда. Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.

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Также в декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Вагоны не были затронуты огнем, пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.

В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены.

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