Смерть после удара ножом: распитие алкоголя и звонок в полицию

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан на 72 часа.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Инспекторат полиции Чекан поступило сообщение о смерти 52-летнего мужчины. Об этом правоохранительные органы уведомил 65-летний собственник квартиры, который сообщил правоохранителям, что мужчина, с которым он употреблял алкоголь, погиб. Об этом сообщили Sputnik в управлении полиции Кишинева.

После звонка на место происшествия была отправлена следственная группа и судмедэксперт.

По данным следствия, в субботу подозреваемый вместе с другим мужчиной распивал в своей квартире алкогольные напитки - с 19.00 до 01.55 7 июня.

Впоследствии, по неизвестным причинам, 65-летний собственник жилья ударил ножом 52-летнего гостя в область сердца. От полученных травм тот скончался. Тело жертвы было доставлено в Центр судебной медицины для проведения экспертизы.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый был задержан на 72 часа.

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