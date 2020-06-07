17:03 07 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Нож в руке. Архивное фото

Смерть после удара ножом: распитие алкоголя и звонок в полицию

© Fotolia / gebphotography
Происшествия
Получить короткую ссылку
151 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200607/30504799/shokiruyuschiy-sluchay-v-stolitse-zarezal-sobutylnika-vo-vremya-raspitiya-alkogolya.html

Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан на 72 часа.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Инспекторат полиции Чекан поступило сообщение о смерти 52-летнего мужчины. Об этом правоохранительные органы уведомил 65-летний собственник квартиры, который сообщил правоохранителям, что мужчина, с которым он употреблял алкоголь, погиб. Об этом сообщили Sputnik в управлении полиции Кишинева.

После звонка на место происшествия была отправлена следственная группа и судмедэксперт.

Генеральный инспекторат полиции.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эхо ЧП: криминогенная ситуация в Молдове идет на спад

По данным следствия, в субботу подозреваемый вместе с другим мужчиной распивал в своей квартире алкогольные напитки - с 19.00 до 01.55  7 июня.

Впоследствии, по неизвестным причинам, 65-летний собственник жилья ударил ножом 52-летнего гостя в область сердца. От полученных травм тот скончался. Тело жертвы было доставлено в Центр судебной медицины для проведения экспертизы.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый был задержан на 72 часа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Подросток, убивший товарища ради игровой консоли, узнал свой приговор
Убил отца на Пасху: жителю Драсличен грозит пожизненное заключение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Центральный рынок Кишинева.
Как работает Центральный рынок Кишинева в условиях пандемии - фото
Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии
Ко дню рождения Пушкина: малоизвестные факты о жизни поэта в Бессарабии
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться