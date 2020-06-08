Полиция показала кадры вчерашней погони по улицам Кишинева – видео

Воскресный вечер в молдавской столице выдался "горячим". Сразу несколько полицейских машин преследовали авто марки Mercedes до того момента, когда удалось заблокировать машину и задержать "гонщика".

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Водитель устроивший опасную аварийную ситуацию был за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Такое заявление сделали в пресс-службе Национального инспектората полиции Молдовы.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в Кишиневе в воскресенье в 20.40.

"Патрульный экипаж заметил на улице Мария Драган автомобиль, который ехал с превышением скорости и неадекватным вождением. На требование остановиться водитель дал категорический отказ, продолжая ехать на высокой скорости, подвергая риску не только свою жизнь, но и других участников трафика", - говорится в пресс-релизе полиции.

Источник уточнил, что лишь после долгого преследования четырьмя патрульными машинами Mercedes удалось силой остановить на пересечении улиц Алеку Руссо и Николае Димо.

"За рулем машины был заметно пьяный мужчина. Тест показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,86 миллиграмма на литр", - уточнили в полиции.

Вдобавок ко всему выяснилось, что человек за рулем ранее был лишен водительских прав, после того, как также разъезжал пьяным неделю назад.

В авто нарушителя находилось 4 мужчин и 3 женщины в возрасте 30-40 лет.

Во время остановки машины, как водитель, так и один из его попутчиков повели себя агрессивно в отношении полицейских. Пассажир и вовсе ударил одного из правоохранителей по лицу, вследствие чего против нарушителя был использован слезоточивый газ, на него также надели наручники.

В связи с этим в отношении пассажира было заведено уголовное дело по факту насилия против должностного лица при исполнении. Нарушителя задержали на 72 часа.

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В Национальном инсспекторате полиции подчеркнули, что не будут допускать подобного поведения участников трафика, а все, кто нарушает правила будут наказаны без исключений.

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