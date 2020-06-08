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Грибы

Трагедия в городе Резина: мать и дочь погибли от отравления грибами

© CC0 / Pixabay / pichler61
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200608/30512199/tragediya-v-rezine-mat-i-doch-pogibli-ot-otravleniya-gribami.html

Употребление в пищу ядовитых "даров леса" стало причиной кончины двух человек. Еще один малолетний член семьи находится между жизнью и смертью.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Трагический случай произошел в городе Резина, молодая женщина и ее мать погибли после употребления в пищу грибов.

Как рассказала пресс-секретарь местной полиции Елена Бэетрэу, сообщение в Единую службу спасения "112" поступило от мужчины, который заявил, что нашел тело своей жены и тещи. 

А у трехлетнего ребенка семейной пары были судороги и рвота. 

"Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть обеих женщин. На телах не было обнаружено следов насилия. Ребенка срочно госпитализировали в реанимацию в отделение токсикологии", - заявила Бэетрэу. 

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© Fotolia / VILevi
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Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером он с женой собрал грибы в лесу неподалеку, а затем все их ели на ужин. Позже, по словам мужчины, его жена почувствовала недомогание и отправилась в ванную комнату. 

Сам же хозяин пошел укладывать ребенка и лишь много позже обнаружил тела.

Правоохранители нашли в доме сковороду с приготовленными грибами. Предварительная версия случившегося - острое пищевое отравление. 

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства. 

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