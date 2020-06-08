Трагедия в городе Резина: мать и дочь погибли от отравления грибами

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Трагический случай произошел в городе Резина, молодая женщина и ее мать погибли после употребления в пищу грибов.
Как рассказала пресс-секретарь местной полиции Елена Бэетрэу, сообщение в Единую службу спасения "112" поступило от мужчины, который заявил, что нашел тело своей жены и тещи.
А у трехлетнего ребенка семейной пары были судороги и рвота.
"Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть обеих женщин. На телах не было обнаружено следов насилия. Ребенка срочно госпитализировали в реанимацию в отделение токсикологии", - заявила Бэетрэу.
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Сам же хозяин пошел укладывать ребенка и лишь много позже обнаружил тела.
Правоохранители нашли в доме сковороду с приготовленными грибами. Предварительная версия случившегося - острое пищевое отравление.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства.
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