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Кишиневский отель стал последним прижизненным пристанищем для иностранца

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200608/30512838/v-gostinitse-kishineva-nashli-trup-inostrantsa.html

Сотрудники столичной гостиницы сообщили в полицию: в одном из номеров отеля они нашли труп мужчины. Правоохранители завели дело и теперь им предстоит выяснить все обстоятельства гибели гостя.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Полицейские выехали на улицу Константин Негруцци по вызову персонала, испуганного тем, что в одном из номеров обнаружено бездыханное тело постояльца.

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Правоохранители прибыли на место происшествия вместе с судмедэкспертом.

"По предварительной информации скончавшийся мужчина - иностранец. Ему было 62 года", - сообщили блюстители порядка. 

На теле погибшего не было найдено никаких следов насильственной смерти. Предстоит дополнительная судебно-медицинская экспертиза.  

Точную причину смерти иностранного гражданина источник обещал обнародовать позже.

По этому случаю заведено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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