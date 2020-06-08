Кишиневский отель стал последним прижизненным пристанищем для иностранца

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Полицейские выехали на улицу Константин Негруцци по вызову персонала, испуганного тем, что в одном из номеров обнаружено бездыханное тело постояльца.
Правоохранители прибыли на место происшествия вместе с судмедэкспертом.
"По предварительной информации скончавшийся мужчина - иностранец. Ему было 62 года", - сообщили блюстители порядка.
На теле погибшего не было найдено никаких следов насильственной смерти. Предстоит дополнительная судебно-медицинская экспертиза.
Точную причину смерти иностранного гражданина источник обещал обнародовать позже.
По этому случаю заведено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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