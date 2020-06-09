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Пожарный на месте ЧП. Архивное фото

Пожар в Бельцах: автомобиль почти полностью сгорел - фото

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200609/30515552/pozhar-v-beltsakh-avtomobil-sgorel-dotla.html

Во дворе одного из жилых домов Бельц внезапно вспыхнул автомобиль. Пламя полностью уничтожило салон транспортного средства.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Серьезный пожар произошел в Бельцах. Спасателей вызвали в понедельник вечером для тушения легкового автомобиля, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

По данным ведомства, речь идет об авто марки Hyundai Accent.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 17.52. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Спасателям удалось потушить огонь к 18.04", - говорится в сообщении ГИЧС.

Сгорел автомобиль в Бельцах
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Сгорел автомобиль в Бельцах

Пламя полностью уничтожило салон автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Сгорел автомобиль в Бельцах
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Сгорел автомобиль в Бельцах

Все обстоятельства и причину пожара предстоит выяснить.

Как уточнили в ведомстве, за последние сутки спасатели выехали на 36 вызовов.

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