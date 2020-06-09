Пожар на улице Заводской в Кишиневе: с огнем боролись несколько спецрасчетов

По предварительным данным, в результате пожара пострадало порядка 150 квадратных метров крыши одного из строений.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Пожар на по адресу Заводская, 1 вечером во вторник: с огнем боролись сразу несколько спецрасчетов. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По информации ведомства, звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 18.28.

"На место происшествия были отправлены 6 спецмашин. Специалисты установили, что возгорание произошло под крышей (5-й этаж). Благодаря оперативной работе удалось локализовать его в 19.15, не допустив дальнейшего распространения огня", - отметили в инспекторате.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали порядка 150 квадратных метров крыши.

"Жертв не выявлено. Обстоятельства и причины происшествия предстоит выяснить", - отметили в Генинспекторате.

В 2016 году в здании склада, который расположен на улице Заводская, 9 произошел серьезный пожар, который унес жизни двоих человек - сотрудницы и спасателя. А в начале мая тушили возгорание на одном из складов на улице Заводская, 2. Там обошлось без жертв.

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