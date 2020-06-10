Автоворы в Кишиневе неудержимы: полиция задержала одного из них - видео

Преступники в молдавской столице пользуются моментом и стараются заработать в период, когда многие граждане соблюдают режим самоизоляции.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Для кого период пандемии, а для кого - время активной криминальной деятельности. Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 42-летнего мужчину, уроженца Леовского района, которого подозревают в совершении серии краж из автомобилей.

В частности, по данным следствия, в течение минувшего месяца подозреваемый взломал сразу три автомобиля, которые владельцы оставили припаркованными на обочинах дорог на ночь. Также нарушитель закона взломал подъездный замок и украл два велосипеда модели "Fulger", оставленные владельцами на лестничной площадке.

Общую сумму ущерба, нанесенного подозреваемым владельцам машин и велосипедов, сотрудники правоохранительных органов оценили в 20 тысяч леев. Однако мужчина и не подозревал, что часть его криминальных приключений запечатлели камеры видеонаблюдения.

В ходе допроса в Инспекторате полиции столичного сектора Рышкановки мужчина полностью признал свою вину. Следователи установили: ранее он был отбывал наказание за аналогичные преступления.

Если суд установит вину задержанного, ему грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 67 тысяч леев.

В связи с участившимися случаями ограбления автомобилей, сотрудники полиции рекомендуют:

перед выходом из автомобиля всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает салон машины всего на несколько минут;

убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания;

на ночь парковать машины в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули;

не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы;

в случае ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы отпечатков рук и пальцев. В этом случае следует вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

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