Чеканы - в своем репертуаре: здесь происходят кражи и ограбления - видео

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Следователи Инспектората полиции Чекан у результате оперативных действий задержали 22-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, совершил серию краж и ограблений.
Так, сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник средь бела дня украл в супермаркете продукты и алкогольные напитки. Его криминальное приключение попало на камеры видеонаблюдения, после чего удалось идентифицировать преступника, который является рецидивистом и ранее отбывал срок за аналогичное правонарушение.
Во втором преступном эпизоде, фигурант украл велосипед зарубежного производства в подъезде по улице Мирча чел Бэтрын.
Стоимость ущерба нанесенного владельцу индивидуального средства передвижения, составила 3 тысячи леев. Велосипед вор реализовал за символическую сумму в 300 леев случайному прохожему.
Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит от 4 до 7 лет тюремного заключения с выплатой материального ущерба пострадавшим.
Как обезопасить велосипед от кражи:
- правильно выбирайте парковочное место;
- никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
- используйте надежный велосипедный замок;
- пристегивайте велосипед за две детали;
- установите велосигнализацию;
- установите самую низкую передачу.
Вот перечень мест, где не надо парковаться:
- многолюдные тротуары в центре города;
- оживленные набережные;
- площадки у станций общественного транспорта;
- безлюдные дворы;
- пустынные переулки.
Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.
Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>