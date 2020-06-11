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Повседневная жизнь

Чеканы - в своем репертуаре: здесь происходят кражи и ограбления - видео

© Sputnik / Владимир Сергеев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200611/30543573/chekany-v-svoem-repertuare-zdes-proiskhodyat-krazhi-i-ogrableniya.html

Во время карантина безработные молодые люди ищут криминальный способ заработать - не гнушаются совершать ситуационные кражи, свидетельством тому - преступления, совершенные в микрорайоне молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Следователи Инспектората полиции Чекан у результате оперативных действий задержали 22-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, совершил серию краж и ограблений. 

Так, сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник средь бела дня украл в супермаркете продукты и алкогольные напитки. Его криминальное приключение попало на камеры видеонаблюдения, после чего удалось идентифицировать преступника, который является рецидивистом и ранее отбывал срок за аналогичное правонарушение. 

Во втором преступном эпизоде, фигурант украл велосипед зарубежного производства в подъезде по улице Мирча чел Бэтрын.

Стоимость ущерба нанесенного владельцу индивидуального средства передвижения, составила 3 тысячи леев. Велосипед вор реализовал за символическую сумму в 300 леев случайному прохожему. 

Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит от 4 до 7 лет тюремного заключения с выплатой материального ущерба пострадавшим.

Как обезопасить велосипед от кражи:

  • правильно выбирайте парковочное место;
  • никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
  • используйте надежный велосипедный замок;
  • пристегивайте велосипед за две детали;
  • установите велосигнализацию;
  • установите самую низкую передачу.

Вот перечень мест, где не надо парковаться:

  • многолюдные тротуары в центре города;
  • оживленные набережные;
  • площадки у станций общественного транспорта;
  • безлюдные дворы;
  • пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

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Теги:
расследование, полиция, Чеканы, ограбления, кражи


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