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Такси, архивное фото.

В полиции представили детали расправы над водителем такси в Кишиневе - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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25610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200612/30551241/v-politsii-predstavili-detali-raspravy-nad-voditelem-kishinevskogo-taksi.html

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать двоих подозреваемых, которые, по данным следствия, жестоко расправились с таксистом в одном из пригородных кишиневских сел.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Случай с кровавой расправой над водителем столичного такси, произошедший 5 июня в пригородном столичном поселке Хульбоака, потряс как профессиональное сообщество "частных извозчиков", так и рядовых граждан. 

34-летний водитель и не подозревал, какой ужас его ждет, когда выезжал на вызов, поступивший из этого населенного пункта муниципия Кишинев. 

После того, как двое изрядно подвыпивших молодых людей в возрасте 16 и 20 лет сели в салон, а водитель тронул с места, через считанные секунды все превратилось в ужасающую трагедию. Один из пассажиров достал нож и начал наносить многочисленные раны таксисту, жизнь которому спас лишь тот факт, что он схватился за лезвие рукой и смог остановить нападавших. 

Получив отпор, подозреваемые скрылись с места происшествия, а истекающий кровью водитель смог вызвать экипаж единой службы спасения "112". 

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавших, офицеры отряда специального назначения арестовали их. На допросе в Инспекторате полиции столичного сектора Рышкановка задержанные полностью сознались в содеянном, однако не смогли точно объяснить причины, подтолкнувшие их к совершению столь тяжкого преступления. 

Сейчас оба агрессора находятся под предварительным арестом, если суд признает их виновными, каждый из нападавших может получить до 20 лет тюремного заключения.

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Теги:
детали, полиция, водитель, такси


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