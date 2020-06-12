В полиции представили детали расправы над водителем такси в Кишиневе - видео

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать двоих подозреваемых, которые, по данным следствия, жестоко расправились с таксистом в одном из пригородных кишиневских сел.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Случай с кровавой расправой над водителем столичного такси, произошедший 5 июня в пригородном столичном поселке Хульбоака, потряс как профессиональное сообщество "частных извозчиков", так и рядовых граждан.

34-летний водитель и не подозревал, какой ужас его ждет, когда выезжал на вызов, поступивший из этого населенного пункта муниципия Кишинев.

После того, как двое изрядно подвыпивших молодых людей в возрасте 16 и 20 лет сели в салон, а водитель тронул с места, через считанные секунды все превратилось в ужасающую трагедию. Один из пассажиров достал нож и начал наносить многочисленные раны таксисту, жизнь которому спас лишь тот факт, что он схватился за лезвие рукой и смог остановить нападавших.

Получив отпор, подозреваемые скрылись с места происшествия, а истекающий кровью водитель смог вызвать экипаж единой службы спасения "112".

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавших, офицеры отряда специального назначения арестовали их. На допросе в Инспекторате полиции столичного сектора Рышкановка задержанные полностью сознались в содеянном, однако не смогли точно объяснить причины, подтолкнувшие их к совершению столь тяжкого преступления.

Сейчас оба агрессора находятся под предварительным арестом, если суд признает их виновными, каждый из нападавших может получить до 20 лет тюремного заключения.

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