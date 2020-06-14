Взрыв в одном из спальных районов Кишинева: что произошло - видео

Спасателям удалось вызволить из беды 66-летнего мужчину, который получил травмы и оказался заблокирован строительными материалами.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Взрыв прогремел в воскресенье в первой половине дня в одном из гаражей на улице Л. Деляну, 34.

"Звонок в Единую службу спасения поступил в 11:25. На место прибыла сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые установили. что один гараж разрушен, а еще три пострадали. По предварительным данным, взрыв произошел в подвале разрушенного гаража", - отметили в инспекторате.

Спасателям удалось спасти 66-летнего мужчину, который получил травмы и оказался заблокирован строительными материалами. На протяжении всей спецоперации специалисты находились в постоянном контакте с жертвой. Для спасения мужчины использовалась специальная техника.

"На место происшествия прибыла скорая, которая забрала спасенного мужчина. Предстоит установоить обстоятельства и причины инцидента", - заключили в инспекторате.

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