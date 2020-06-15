Трагедия близ Чимишлии: водитель утонул в озере вместе с автомобилем

По неизвестным причинам мужчина оказался в воде вместе со своей машиной, местные жители не успели его спасти.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Недалеко от города Чимишлия сотрудники Генерального департамента по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели операцию по извлечению из воды автомобиля с утонувшим водителем.

Звонок в службу экстренных вызовов 112 поступил утром в воскресенье, сообщает ГИЧС. Согласно поступившей информации, 42-летний мужчина на своем автомобиле въехал в озеро, после чего автомашина утонула.

Местные жители вытащили водителя, который находился в салоне, однако к тому времени он уже не подавал признаков жизни.

Водолазы ГИЧС провели подводные работы по извлечению утонувшей автомашины из водоема. Других людей в салоне обнаружено не было.

Операция продолжалась три часа. Обстоятельства дела будут установлены правоохранительными органами.

По данным Гендепартамента по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки спасатели и пожарные выезжали на экстренные вызовы 71 раз.

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