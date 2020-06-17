Сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Кишиневе в очередной раз сообщили о бомбе в одном из госучреждений страны.
Как сообщает корреспондент Sputnik с места события, проспект Штефан чел Маре близ здания суда перекрыт, территория вокруг здания оцеплена.
Эвакуированы все сотрудники суда, а также студенты университета имени Константина Стере, который расположен рядом. В этот день студенты там сдают экзамен.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
"Сообщение поступило в инспекторат полиции сектора Буюканы в 11.42. Заявили, что близ здания суда находится взрывоопасный объект. На место немедленно выехали все специализированные службы. Всех сотрудников и граждан внутри здания и с территории эвакуировали", - заявила Стати.
По ее словам, на данный момент специалисты проводят проверки в здании и на территории.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>