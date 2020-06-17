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Проверка сообщения о бомбе в здании суда сектора Буюканы

Сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы: что говорят в полиции

© Sputnik / Alena Matveeva
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200617/30606243/soobschenie-o-bombe-v-sude-sektora-buyukany-chto-govoryat-v-politsii.html

Очередное сообщение о бомбе в здании одной из госструктур страны. Всех сотрудников эвакуировали, территория вокруг оцеплена.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Кишиневе в очередной раз сообщили о бомбе в одном из госучреждений страны.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Сообщение о бомбе в Апелляционной палате Кишинева: проведена эвакуация

Как сообщает корреспондент Sputnik с места события, проспект Штефан чел Маре близ здания суда перекрыт, территория вокруг здания оцеплена. 

Эвакуированы все сотрудники суда, а также студенты университета имени Константина Стере, который расположен рядом. В этот день студенты там сдают экзамен. 

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. 

"Сообщение поступило в инспекторат полиции сектора Буюканы в 11.42. Заявили, что близ здания суда находится взрывоопасный объект. На место немедленно выехали все специализированные службы. Всех сотрудников и граждан внутри здания и с территории эвакуировали", - заявила Стати.
Проверка сообщения о бомбе в здании суда сектора Буюканы
© Sputnik / Doina Chiorescu
Проверка сообщения о бомбе в здании суда сектора Буюканы

По ее словам, на данный момент специалисты проводят проверки в здании и на территории. 

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