Сообщение о бомбе в суде сектора Буюканы: что говорят в полиции

Очередное сообщение о бомбе в здании одной из госструктур страны. Всех сотрудников эвакуировали, территория вокруг оцеплена.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Кишиневе в очередной раз сообщили о бомбе в одном из госучреждений страны.

Как сообщает корреспондент Sputnik с места события, проспект Штефан чел Маре близ здания суда перекрыт, территория вокруг здания оцеплена.

Эвакуированы все сотрудники суда, а также студенты университета имени Константина Стере, который расположен рядом. В этот день студенты там сдают экзамен.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

"Сообщение поступило в инспекторат полиции сектора Буюканы в 11.42. Заявили, что близ здания суда находится взрывоопасный объект. На место немедленно выехали все специализированные службы. Всех сотрудников и граждан внутри здания и с территории эвакуировали", - заявила Стати.

© Sputnik / Doina Chiorescu Проверка сообщения о бомбе в здании суда сектора Буюканы

По ее словам, на данный момент специалисты проводят проверки в здании и на территории.

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