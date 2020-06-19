"Прибавка к пенсии": житель пригорода Кишинева занялся конопляным полеводством

Сотрудники столичной полиции задержали 69-летнего пенсионера, который выращивал и продавал наркотики в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. В ходе спецоперации "Мак-2020", проводимой по всей республике в целях борьбы с распространением наркотиков, сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали жителя пригородного поселка Трушены, которого подозревают в выращивании и сбыте наркотиков.

Оперативникам удалось изъять крупную партию каннабиса, который 69-летний пенсионер намеревался реализовать зависимым людям. Также следователи обнаружили целое конопляное поле, спрятанное стариком в кустах кукурузы, которые он стеной высадил по периметру.

Свои "денежные кустики" пожилой правонарушитель систематически пропалывал от сорняков и поливал.

Заведено уголовное дело, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 1 года тюремного заключения, а также штраф в размере до 35 тысяч леев.

Сотрудники правоохранительных органов призывают законопослушных граждан своевременно сообщать в полицию о подозрительных случаях, в частности, о возделывании наркосодержащих растений.

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