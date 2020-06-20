В ловушке узкого и глубокого колодца: в Оргееве спасли двух людей

Самостоятельно пострадавшие не смогли выбраться со дна 18-тиметрового жерла, им на помощь срочно прибыли спасатели.

КИШИНЕВ, 20 июня – Sputnik. Сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось спасти двух жителей поселка Донич Оргеевского района. Из глубокой узкой ямы, на дне которой скопилось много грязи, благодаря стараниям спасателей им удалось выбраться благополучно.

"Звонок поступил на телефон. 28-летний мужчина и 16-летний несовершеннолетний оказались в ловушке в грязи во время очистки колодца", - рассказали в полиции.

Спасатели срочно выехали по адресу. На месте определили, что люди находились на глубине 18 метров.

"Благодаря оперативному вмешательству спасателей из Оргеева, попавших в ловушку удалось успешно эвакуировать из грязи с помощью специализированного оборудования", - подчеркнули в инспекторате.

Оба пострадавших живы, юноше понадобилась медицинская помощь после перенесенного переохлаждения.

Правоохранительным органам еще предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, они ведут дальнейшее расследование по делу.

За последние 24 часа пожарные и спасатели пришли на помощь по 30 экстренным вызовам.

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