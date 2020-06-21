Последствия ливней в Молдове - смытые дороги и затопленные подвалы

Прошедшие в республике 19 и 20 июня проливные дожди наделали немало бед - жители регионов подсчитывают убытки.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате ливней, прошедших в Молдове в пятницу и субботу, ряд населенных пунктов в стране значительно пострадали.

В частности, в селе Готешть Кантемирского района потоки воды буквально смыли часть дорожного покрытия, были затоплены десятки подвалов в домах местных жителей. На место происшествия выехали спасатели чтобы откачать воду.

Ливни также снесли порядка трех километров трассы в селе Кобань Глодянского района. В населенном пункте Филипень Леовского района в результате дождей затопленной оказалась значительная часть сельскохозяйственных угодий.

В селе Токуз Каушанского района в результате обильного стока дождевой воды прорвало дамбу на озере, в результате чего были затоплены низины.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы восстановить гидросооружение.

На вечер воскресенья Государственная гидрометеорологическая службы Молдовы прогнозирует проливные дожди на большей части территории страны. Не исключено, что вмешательство спасателей понадобится и в понедельник.

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