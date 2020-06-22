Серьезное ДТП в Кишиневе: пострадал один человек

Две машины превратились в груду металла в результате ДТП, произошедшего на столичной улице Петрикань.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной улице Петрикань в понедельник после полудня. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии одному из водителей потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"Звонок в полицию поступил в 12.18. На место происшествия отправился экипаж отдела документирования ДТП для установления обстоятельств произошедшего. В аварию попали два транспортных средства - автомобиль Toyota, под управлением водителя в возрасте 35 лет, и Volkswagen, за рулем которого находился 30-летний мужчина", - отметила собеседница.

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По ее словам, в результате столкновения пострадал водитель Volkswagen.

"Его на машине скорой помощи доставили в больницу. По данным фактам начато расследование. Предстоит установить обстоятельства ДТП, а также, кто из водителей оказался виноватым", - отметила Стати.

© Photo : Miroslav Rotari. ДТП на улице Петрикань в Кишиневе

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