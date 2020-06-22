Серьезное ДТП в Кишиневе: пострадал один человек

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной улице Петрикань в понедельник после полудня. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии одному из водителей потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
За незаконные гонки будут наказывать уголовно: что решил парламент>>>
По ее словам, в результате столкновения пострадал водитель Volkswagen.
"Его на машине скорой помощи доставили в больницу. По данным фактам начато расследование. Предстоит установить обстоятельства ДТП, а также, кто из водителей оказался виноватым", - отметила Стати.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>