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ДТП на улице Петрикань в Кишиневе

Серьезное ДТП в Кишиневе: пострадал один человек

© Photo : Miroslav Rotari.
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200622/30660269/serieznoe-dtp-chisinau-postradal-odin-chelovek.html

Две машины превратились в груду металла в результате ДТП, произошедшего на столичной улице Петрикань.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной улице Петрикань в понедельник после полудня. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии одному из водителей потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Авария в Кишиневе
© Sputnik /
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"Звонок в полицию поступил в 12.18. На место происшествия отправился экипаж отдела документирования ДТП для установления обстоятельств произошедшего. В аварию попали два транспортных средства - автомобиль Toyota, под управлением водителя в возрасте 35 лет, и Volkswagen, за рулем которого находился 30-летний мужчина", - отметила собеседница. 

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По ее словам, в результате столкновения пострадал водитель Volkswagen.

"Его на машине скорой помощи доставили в больницу. По данным фактам начато расследование. Предстоит установить обстоятельства ДТП, а также, кто из водителей оказался виноватым", - отметила Стати.

Accident de circulație pe str. Petricani din Chișinău
© Photo : Miroslav Rotari.
ДТП на улице Петрикань в Кишиневе

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