Мина в пакете: ее принес правоохранителям житель Рыбницы

Сотрудникам местного отдела внутренних дел предстоит еще разобраться во всех подробностях произошедшего.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В рыбницкий ОВД 32-летний житель города принес полиэтиленовый пакет. В нем – предмет, похожий на мину. Мужчина пояснил, что обнаружил его на съемной квартире.

Правоохранителям пришлось вызвать саперов, эвакуировать людей из здания и оцепить территорию.

"Специалисты осмотрели противопехотную мину и обезвредили ее", - рассказали в региональном МВД.

Было решено также осмотреть место "происхождения" опасной находки.

Оперативная группа обнаружили в жилище более двух десятков патронов калибра 7,62 мм, предположительно - от снайперской винтовки.

Боеприпасы изъяты и направлены специалистам на экспертизу.

Теперь предстоит выяснить, откуда они взялись и кто является их истинным владельцем.

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