00:06 23 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.27
  • RUB0.25
  • RON4.00
  • UAH0.65
Поиск
Что в пакете?

Мина в пакете: ее принес правоохранителям житель Рыбницы

© AP Photo / Michael Sohn
Происшествия
Получить короткую ссылку
108 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200622/30665690/v-rybnitse-obezvredili-minu-ee-v-pakete-prines-pravookhranitelyam-mestnyy-zhitel.html

Сотрудникам местного отдела внутренних дел предстоит еще разобраться во всех подробностях произошедшего.

ТИРАСПОЛЬ, 22 июня – Sputnik. В рыбницкий ОВД 32-летний житель города принес полиэтиленовый пакет. В нем – предмет, похожий на мину. Мужчина пояснил, что обнаружил его на съемной квартире.

Правоохранителям пришлось вызвать саперов, эвакуировать людей из здания и оцепить территорию. 

"Специалисты осмотрели противопехотную мину и обезвредили ее", - рассказали в региональном МВД.

Сапер Национальной армии.
© Photo : Ministerul Apărării
В прошлом году саперы обезвредили около 7700 снарядов и мин времен войны
Было решено также осмотреть место "происхождения" опасной находки.

Оперативная группа обнаружили в жилище более двух десятков патронов калибра 7,62 мм, предположительно - от снайперской винтовки.

Боеприпасы изъяты и направлены специалистам на экспертизу.

Теперь предстоит выяснить, откуда они взялись и кто является их истинным владельцем.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Каушанах нашли более сотни снарядов и мин времен войны - фото
Теги:
обезвреживание, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здесь прошла стихия.
Разбушевавшаяся стихия: последствия ливней в Яловенском районе - на фото
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории.
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться