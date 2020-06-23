Для кого - карантин, для кого - "злачный период": домушники в Кишиневе не спят

Воры продолжают совершать в столице квартирные кражи, сотрудники столичной полиции задержали одного из них, напомнив о мерах, которые необходимо предпринимать гражданам, чтобы обезопасить свое жилище от опустошения.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Сотрудники Управления полиции Кишинева задержали на 72 часа 29-летнего жителя Кишинева, которого подозревают в совершении квартирной кражи.

Криминальный эпизод имел место в одной из квартир по улице Василенко в столице. По данным следователей, преступник взломал дверной замок и вынес из жилища ряд ценных вещей - Smart-телевизор Samsung, игровую приставку, интернет-оборудование и многое другое.

Общий ущерб, нанесенный хозяину квартиры, сотрудники правоохранительных органов оценили в 6 тысяч 100 леев.

Подозреваемого оперативникам удалось задержать по горячим следам. Сотрудники полиции выяснили: мужчина не в первый раз привлекается к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а ранее отбывал тюремный срок в пенитенциарном учреждении.

В случае, если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения и штраф в размере до 67 тысяч леев.

В то же время, у правоохранителей есть ряд рекомендаций, как обезопасить свое жилище от взлома и ограбления.

В частности, гражданам категорически не рекомендуют распространяться в разговоре с незнакомцам об уровне дохода, рабочем графике и материальных ценностях, которые есть дома.

При отъезде необходимо постараться сделать так, чтобы этого никто не видел. Таким образом, справляясь у ваших соседей, дома хозяин конкретной квартиры или нет, домушники не смогут получить точной информации.Покидая свою квартиру надо наглухо закрыть все окна, поскольку в столице есть и такой вид криминальных "специалистов, как воры-"форточники".

Что касается безопасности автомобиля, сотрудники полиции Кишинева рекомендуют оснастить его надежной системой сигнализации с сенсорами на стеклах и капоте. Такая охрана - серьезный барьер для воров.

Перед тем, как вынуть ключ зажигания и поставить машину на сигнализацию, убедитесь в том, что все окна авто плотно закрыты. Не следует оставлять автомобили на стихийных парковках, а лишь на специализированных стоянках - советуют в правоохранительных органах Кишинева.

В случае, если человек все же остался без имущества в результате действий воров, граждан призывают звонить на единый номер экстренной службы "112".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova