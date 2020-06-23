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Кража с о взломом.

Для кого - карантин, для кого - "злачный период": домушники в Кишиневе не спят

© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200623/30676809/dlya-kogo-karantin-dlya-kogo-zlachnyy-period-domushniki-v-Kishineve-ne-spyat.html

Воры продолжают совершать в столице квартирные кражи, сотрудники столичной полиции задержали одного из них, напомнив о мерах, которые необходимо предпринимать гражданам, чтобы обезопасить свое жилище от опустошения.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Сотрудники Управления полиции Кишинева задержали на 72 часа 29-летнего жителя Кишинева, которого подозревают в совершении квартирной кражи. 

Вор.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Криминальный эпизод имел место в одной из квартир по улице Василенко в столице. По данным следователей, преступник взломал дверной замок и вынес из жилища ряд ценных вещей - Smart-телевизор Samsung, игровую приставку, интернет-оборудование и многое другое. 

Общий ущерб, нанесенный хозяину квартиры, сотрудники правоохранительных органов оценили в 6 тысяч 100 леев. 

Подозреваемого оперативникам удалось задержать по горячим следам. Сотрудники полиции выяснили: мужчина не в первый раз привлекается к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а ранее отбывал тюремный срок в пенитенциарном учреждении.

В случае, если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения и штраф в размере до 67 тысяч леев. 

В то же время, у правоохранителей есть ряд рекомендаций, как обезопасить свое жилище от взлома и ограбления.

дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Квартирные воры на награбленное купили машину и дом

В частности, гражданам категорически не рекомендуют распространяться в разговоре с незнакомцам об уровне дохода, рабочем графике и материальных ценностях, которые есть дома. 

При отъезде необходимо постараться сделать так, чтобы этого никто не видел. Таким образом, справляясь у ваших соседей, дома хозяин конкретной квартиры или нет, домушники не смогут получить точной информации.Покидая свою квартиру надо наглухо закрыть все окна, поскольку в столице есть и такой вид криминальных "специалистов, как воры-"форточники". 

Что касается безопасности автомобиля, сотрудники полиции Кишинева рекомендуют оснастить его надежной системой сигнализации с сенсорами на стеклах и капоте. Такая охрана - серьезный барьер для воров. 

Перед тем, как вынуть ключ зажигания и поставить машину на сигнализацию, убедитесь в том, что все окна авто плотно закрыты. Не следует оставлять автомобили на стихийных парковках, а лишь на специализированных стоянках - советуют в правоохранительных органах Кишинева. 
В случае, если человек все же остался без имущества в результате действий воров, граждан призывают звонить на единый номер экстренной службы "112".

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Теги:
Кишинев, задержание, полиция, воры


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