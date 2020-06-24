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Страшное ДТП в Единцах

Страшная авария в Единцах: водитель погиб, машина "всмятку"

© Photo : Inspectoratul de Poliție Briceni
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200624/30689999/strashnaya-avariya-v-edintsakh-voditel-pogib-mashina-vsmyatku.html

Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево на обочине. Водитель скончался на месте от полученных травм.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В окрестностях села Тырнова Единецкого района произошло страшное ДТП, погиб мужчина. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила Светлана Талпэ, пресс-офицер Инспектората полиции Бричень. Погибший был жителем села Тринка того же района, ему был 31 год.

Accident la Edineț
© Photo : Inspectoratul de Poliție Briceni
Авария в Единцах

Мужчина находился за рулем автомобиля марки Опель Вектра. На резком повороте водитель потерял управление над транспортным средством и слетел с проезжей части. Машина съехала в кювет и остановилась, врезавшись в дерево.

Accident la Edineț
© Photo : Inspectoratul de Poliție Briceni
Авария в Единцах

В результате тяжелых травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Выясняются остальные детали происшествия.

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