Страшная авария в Единцах: водитель погиб, машина "всмятку"

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В окрестностях села Тырнова Единецкого района произошло страшное ДТП, погиб мужчина. Информацию для Sputnik Молдова подтвердила Светлана Талпэ, пресс-офицер Инспектората полиции Бричень. Погибший был жителем села Тринка того же района, ему был 31 год.
Мужчина находился за рулем автомобиля марки Опель Вектра. На резком повороте водитель потерял управление над транспортным средством и слетел с проезжей части. Машина съехала в кювет и остановилась, врезавшись в дерево.
В результате тяжелых травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Выясняются остальные детали происшествия.
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