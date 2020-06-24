Крупный пожар на юге страны — с огнем боролись три расчета ГИЧС

В местном скотоводческом хозяйстве загорелся огромный ангар, в котором было складировано сено - большую часть запасенных кормов удалось спасти.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Крупный пожар произошел в среду в селе Александерфельд Кагульского района. По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелся местный склад скотоводческого хозяйства, в котором хранилось большое количество заготовленного сена.

Пожар вспыхнул незадолго перед рассветом. На место возгорания прибыли три пожарные бригады, которые определили источник возгорания внутри склада площадью 750 квадратных метров.

На тушение огня потребовалось несколько часов, и окончательно пожар удалось победить лишь к девяти часам утра.

Большую часть складированного корма удалось спасти, однако сгорели около 160 тюков с сеном. При ликвидации пожара обошлось без жертв.

Последний крупный пожар был зарегистрирован ранее на винзаводе в селе Суручены Яловенского района. Горел склад с алкогольной продукцией. Как сообщили журналистам в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в тушении огня было задействовано 5 пожарных расчетов.

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