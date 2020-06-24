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Паводок. Архивное фото.

Угроза наводнения в Бричанах: 24 семьи эвакуированы

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200624/30708721/ugroza-navodneniy-v-brichanakh-24-semi-evakuirovany.html

Всего из трех населенных пунктов Бричанского района из-за угрозы паводка были эвакуированы 44 жителя.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Из сел Крива, Дрепкауцы и Липканы эвакуированы 24 семьи в связи с угрозой наводнения, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям в среду. 

Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе ГИЧС подчеркнули, что речь идет о 10 семьях из села Крива, 9 из села Дрепкауцы и 5 из Липканы. Всего пришлось покинуть свои подворья 44 жителям.

В среду премьер Молдовы Ион Кику посетил гидроузел Костешты-Стынка, где обсудил с представителями уполномоченных государственных органов ситуацию в контексте возможного наводнения. Глава камбина призвал использовать опыт, накопленный во время наводнений 2008 и 2012 годов. Он также отметил, что в Резервном фонде правительства аккумулированы средства, которые будут использованы в случае необходимости для борьбы с наводнениями. 

Костештское водохранилище.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кабмин обсудит состояние гидроузла Костешты-Стынка на спецзаседании

Тем временем, в Гидрологическом центре РМ сообщили, что в период до 29 июня будет наблюдаться повышение уровня воды на участке село Крива - город Костешты-Стынка.

Источник не исключил подтопления ряда тех сел в Бричанском и Единецком районах, которые расположены в пойме Прута. По распоряжению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут проведены заседания районных комиссий, которым предстоит разработать меры защиты населенных пунктов от наводнения.

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