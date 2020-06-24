Угроза взрыва в Гидигиче: ветер повалил дерево на газозаправку

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на место происшествия выехали три экипажа спасателей и пожарных.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Сильный ветер повалил дерево на газозаправочную станцию. Происшествие произошло в среду вечером.

Случайному свидетелю удалось заснять разрушенный газовый резервуар.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД сообщили для Sputnik Молдова, что происшествие случилось на Балканском шоссе. Там ветер повалил крупное дерево, которое упало газовый резервуар, разрушив его.

© Photo : Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta На месте ЧП.

На место аварии выехали три экипажа пожарных и спасателей. Они устранили утечку газа и последствия аварии.

В результате происшествия никто не пострадал.

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