Угроза взрыва в Гидигиче: ветер повалил дерево на газозаправку

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Сильный ветер повалил дерево на газозаправочную станцию. Происшествие произошло в среду вечером.
Случайному свидетелю удалось заснять разрушенный газовый резервуар.
В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД сообщили для Sputnik Молдова, что происшествие случилось на Балканском шоссе. Там ветер повалил крупное дерево, которое упало газовый резервуар, разрушив его.
На место аварии выехали три экипажа пожарных и спасателей. Они устранили утечку газа и последствия аварии.
В результате происшествия никто не пострадал.
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