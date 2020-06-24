20:33 24 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD17.36
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Дерево упало на газовый резервуар, Гидигич.

Угроза взрыва в Гидигиче: ветер повалил дерево на газозаправку

© Sputnik / Victor Ciobanu
Происшествия
Получить короткую ссылку
4110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200624/30709241/ugroza-vzryva-v-idigiche-veter-povalil-derevo-na-azs.html

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на место происшествия выехали три экипажа спасателей и пожарных.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Сильный ветер повалил дерево на газозаправочную станцию. Происшествие произошло в среду вечером.

Случайному свидетелю удалось заснять разрушенный газовый резервуар.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД сообщили для Sputnik Молдова, что происшествие случилось на Балканском шоссе. Там ветер повалил крупное дерево, которое упало газовый резервуар, разрушив его. 

Un copac a căzut peste o benzinărie
© Photo : Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
На месте ЧП.

На место аварии выехали три экипажа пожарных и спасателей. Они устранили утечку газа и последствия аварии.

В результате происшествия никто не пострадал.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Страшная авария в Единцах: водитель погиб, машина "всмятку"
Премьер изучил риск наводнений в рабочей поездке на гидроузел Костешты-Стынка


Главные темы

  • Советские солдаты Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров, водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года.
    Молдавский след знаменосца Победы

    В ходе визита в молдавскую столицу, состоявшегося 39 лет тому назад, Мелитон Варламович Кантария, по доброй традиции, установившейся в городе, посадил на одной из аллей центрального парка дуб.

    194
  • Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
    Кто привел мир к катастрофе в 1939–1941 годах

    Комплексное изучение источников приводит практически всех объективных историков к выводу о том, что основная вина в развязывании последней мировой войны лежит на правящих элитах Запада, которые своими решениями ее планомерно подготавливали и осуществили.

    72
  • Костештское водохранилище.
    Кабмин обсудит состояние гидроузла Костешты-Стынка на спецзаседании

    К настоящему моменту в некоторых населенных пунктах, расположенных на берегу реки Прут, уже ведется эвакуация населения из-за угрозы наводнения.

    72

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участие молдавской делегации в параде Победы в Москве.
Участие молдавской делегации в параде Победы-2020: как это было - фото
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве.
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться