Пестицидами за четыре года отравились 514 жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) выступило с предупреждением об опасности неосторожного обращения с пестицидами.

По данным ведомтства, с 2016 по 2019 годы ядохимикатами отравились 514 жителей Молдовы, из которых 19 погибли.

НАОЗ подчеркивает, что работа с пестицидами требует специальной профессиональной подготовки, и лицам, не имеющим соответствующих навыков, необходимо избегать контакта с пестицидами. Категорически запрещены попытки самостоятельно обрабатывать сельскохозяйственные угодья и приусадебные участки гражданам, которые не прошли соответствующего обучения и не имеют специального защитного снаряжения.

Хранить пестициды необходимо на складах, оборудованных так, чтобы исключить контакт случайных лиц, особенно детей с ядохимикатами, подчеркивает НАОЗ.

Одним из самых опасных веществ является фосфид алюминия, который является дешевым, эффективным и широко используемым пестицидом при обработке зерновых для борьбы с вредителями. Случаи отравления этим веществом участились в последние годы не только в Молдове, но и в других странах.

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