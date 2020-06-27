14:41 27 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
ДТП в Хынчештах

Трагедия в Хынчештах — в автокатастрофе погиб человек, еще один ранен

© Photo : IP Hâncești
Происшествия
Получить короткую ссылку
145 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200627/30742711/tragediya-v-hincesti-pogibshiy-v-rezultate-avtokatastrofy.html

Утром в субботу на участке трассы Хынчешты-Чимишлия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — в перевернувшейся машине погибла пассажирка.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Автокатастрофа произошла около 8 часов утра близ села Бозиены, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Хынчештского инспектората полиции Кристина Викол.

Водитель Hyundai, 34-летний мужчина из Кишинева, попытался предпринять рискованный обгон, однако не справился с управлением и потерял контроль над автомобилем. В итоге машина сошла с трассы и перевернулась.

Accident grav la Hâncești
© Photo : IP Hâncești
Автомобиль сошел с трассы в результате неудачного обгона.

В результате удара погибла на месте 25-летняя жительница столицы. Водитель получил серьезные травмы и был срочно доставлен в районную больницу Хынчешт.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств ДТП.

Accident grav la Hâncești
© Photo : IP Hâncești
Пассажирка погибла, водитель получил серьезные травмы.

За первые шесть месяцев нынешнего года в Молдове жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 42 человека, сотни получили травмы. Таковы данные, представленные Генеральным инспекторатом полиции. 

Всего за минувшие полгода в стране патрульные зарегистрировали 232 серьезных ДТП, которые случились по причине превышения скорости водителями и несоблюдения правил дорожного движения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Моноколеса и гироскутеры: фактор риска на молдавских дорогах
Страшная авария в Единцах: водитель погиб, машина "всмятку"
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Исчезающие села Молдовы.
Почти полное запустение: молдавское село, в котором остались лишь два жителя
Исчезающие села Молдовы – в селе Шестачь остались 2 жителя.
Исчезающие села Молдовы – в Шестачь остались лишь два жителя
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться