Трагедия в Хынчештах — в автокатастрофе погиб человек, еще один ранен

Утром в субботу на участке трассы Хынчешты-Чимишлия произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — в перевернувшейся машине погибла пассажирка.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Автокатастрофа произошла около 8 часов утра близ села Бозиены, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Хынчештского инспектората полиции Кристина Викол.

Водитель Hyundai, 34-летний мужчина из Кишинева, попытался предпринять рискованный обгон, однако не справился с управлением и потерял контроль над автомобилем. В итоге машина сошла с трассы и перевернулась.

© Photo : IP Hâncești Автомобиль сошел с трассы в результате неудачного обгона.

В результате удара погибла на месте 25-летняя жительница столицы. Водитель получил серьезные травмы и был срочно доставлен в районную больницу Хынчешт.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств ДТП.

© Photo : IP Hâncești Пассажирка погибла, водитель получил серьезные травмы.

За первые шесть месяцев нынешнего года в Молдове жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 42 человека, сотни получили травмы. Таковы данные, представленные Генеральным инспекторатом полиции.

Всего за минувшие полгода в стране патрульные зарегистрировали 232 серьезных ДТП, которые случились по причине превышения скорости водителями и несоблюдения правил дорожного движения.

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