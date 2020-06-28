Ночная автокатастрофа: машина разбита, водитель — в больнице

Серьезная авария произошла на улице Сармизегетуса в кишиневском секторе Ботаника. Автомобиль был сильно поврежден после столкновения с деревом на обочине дороги.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, после 22.00 в субботу, сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати. Инспекторы определили, что водитель автомобиля Mazda потерял управление и на большой скорости врезался в дерево.

В результате 49-летний мужчина получил различные травмы, в том числе повреждение головы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Автомобиль серьезно пострадал.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

За первые шесть месяцев нынешнего года в Молдове жертвами дорожно-транспортных происшествий стали более четырех десятков человек, сотни получили травмы.

По данным Генерального инспектората полиции, всего за минувшие полгода в стране зарегистрировано свыше 230 серьезных ДТП, которые произошли по причине превышения скорости водителями и несоблюдения правил дорожного движения.

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