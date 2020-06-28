13:10 28 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Полицейский автомобиль. Архивное фото

Ночная автокатастрофа: машина разбита, водитель — в больнице

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (44)
237 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200628/30749382/nochnaya-avtokatastrofa-mashina-razbita-voditel-v-bolnitse.html

Серьезная авария произошла на улице Сармизегетуса в кишиневском секторе Ботаника. Автомобиль был сильно поврежден после столкновения с деревом на обочине дороги.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, после 22.00 в субботу, сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати. Инспекторы определили, что водитель автомобиля Mazda потерял управление и на большой скорости врезался в дерево.

В результате 49-летний мужчина получил различные травмы, в том числе повреждение головы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Автомобиль серьезно пострадал.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Accident grav la Botanica
© Photo : Vasea Vasea, poză din arhiva personal
Авария на Ботанике

За первые шесть месяцев нынешнего года в Молдове жертвами дорожно-транспортных происшествий стали более четырех десятков человек, сотни получили травмы.

По данным Генерального инспектората полиции, всего за минувшие полгода в стране зарегистрировано свыше 230 серьезных ДТП, которые произошли по причине превышения скорости водителями и несоблюдения правил дорожного движения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (44)

По теме

Моноколеса и гироскутеры: фактор риска на молдавских дорогах
Трагедия в Хынчештах — в автокатастрофе погиб человек, еще один ранен
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Акробат Ramon Kathriner выполняет трюк «Колесо смерти» в швейцарских Альпах
Тысячи метров над Землей: шоу акробатов в швейцарских Альпах - фото
Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться