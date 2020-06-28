Пропавшая в Рышканском районе женщина была найдена мертвой в колодце

Колодцы в сельских районах Молдовы все чаще становятся угрозой, особенно для пожилых — для спасателей подъем людей из колодцев становится привычной процедурой.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Женщина, пропавшая в Рышканском районе, была найдена без признаков жизни в местном общественном колодце.

По сообщению правоохранительных органов, 43-летняя жительница села Зайкань была объявлена пропавшей, после того как вышла из дома и не вернулась. Впоследствии ее обувь была найдена возле местного колодца.

Прибывшие спасатели обнаружили тело женщины в скважине 17-метровой глубины, сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Операция по подъему тела прошла вечером в субботу. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Женщина находилась на учете у психиатра, а также страдала эпилепсией.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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