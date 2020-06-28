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Спасатели у колодца (архивное фото).

Пропавшая в Рышканском районе женщина была найдена мертвой в колодце

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200628/30751879/propavshaya-v-ryshkanskom-rayone-zhenschina-byla-naydena-mertvoy-v-kolodtse.html

Колодцы в сельских районах Молдовы все чаще становятся угрозой, особенно для пожилых — для спасателей подъем людей из колодцев становится привычной процедурой.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Женщина, пропавшая в Рышканском районе, была найдена без признаков жизни в местном общественном колодце.

По сообщению правоохранительных органов, 43-летняя жительница села Зайкань была объявлена пропавшей, после того как вышла из дома и не вернулась. Впоследствии ее обувь была найдена возле местного колодца.

Колодец.
© CC0 / Pixabay / Tama66
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Прибывшие спасатели обнаружили тело женщины в скважине 17-метровой глубины, сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Операция по подъему тела прошла вечером в субботу. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Женщина находилась на учете у психиатра, а также страдала эпилепсией.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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Теги:
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