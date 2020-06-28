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Трагическое ДТП в районе Бричаны

Пьяный водитель на мотоцикле врезался в забор, его пассажир погиб

© Photo : IP Briceni
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200628/30752366/pyaniy-voditel-na-mototsikle-vrezalsya-v-zabor-ego-passazhir-pogib.html

Нетрезвый виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако позже был обнаружен в собственном доме.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. По словам сотрудника пресс-службы Инспектората полиции Бричанского района Светланы Талпэ, авария произошла после полуночи в селе Белявинцы.

Мотоциклом управлял 36-летний мужчина, его пассажиром был местный житель в возрасте 46 лет.

Проезжая по селу, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался на большой скорости в каменный забор. В результате столкновения пассажир погиб, водитель отделался поверхностными повреждениями.

Accident teribil în raionul Briceni
© Photo : IP Briceni
Виновник ДТП бросил пострадавшего на дороге.

По словам представителей правоохранительных органов, мотоциклист покинул место происшествия, бросив пострадавшего на земле. Вскоре после этого проезжающий водитель заметил тело мужчины на обочине дороги и позвонил по номеру "112". Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть пострадавшего.

Сотрудники правоохранительных органов нашли водителя мотоцикла в его собственном доме. Тест показал, что концентрация алкоголя в его крови составляет 0,4 мг/л.

Водитель был задержан на 72 часа. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошла трагедия.

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Теги:
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