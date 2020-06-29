14:22 29 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.28
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Озеро

Трагедия в Кишиневе: молодой человек утонул в озере на Ботанике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200629/30758457/ragediya-v-kishineve-molodoy-chelovek-utonul-v-ozere-na-botanike.html

С начала этого года в Молдове в реках и озерах утонули 26 человек, трое из них — несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Спасатели обнаружили тело утонувшего молодого человека в озере в столичном секторе Ботаника. Об этом сообщили в понедельник в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

По данным спасателей, 19-летний молодой человек утонул вечером 28 июня. Инцидент произошел на озере в парке "Музей села" на проспекте Дачия.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 22.49. По предварительной информации, молодой человек утонул в озере по адресу проспект Дачия, 50/2", - заявили в ГИЧС.

Водолаз
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Трагедия близ Чимишлии: водитель утонул в озере вместе с автомобилем
В связи с этим случаем в инспекторате напомнили гражданам о необходимости соблюдать на воде правила безопасности.

"Просим купаться в водоемах, где есть спасательные станции и которые предназначены для этого. Не рекомендуется купаться в ночное время, при неблагоприятных погодных условиях и в состоянии алкогольного опьянения. Взрослых просят следить за детьми и не позволять им ходить купаться одним", - подчеркнули в ведомстве.

В Днестре утонул мужчина — уже шестеро погибших в водоемах с начала года>>>

По данным спасателей, с начала 2020 года в Молдове в реках и озерах утонули 26 человек, трое из них — несовершеннолетние.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Десять человек утонули в водоемах Молдовы с начала года
Ситуация риска: сразу в нескольких случаях понадобилась помощь спасателей
Спасатели заступили на посты: купальный сезон открыт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
река Днестр
Как в Молдове борются с наводнениями - фото
Угроза наводнений: Днестр вышел из берегов
Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться