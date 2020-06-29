Трагедия в Кишиневе: молодой человек утонул в озере на Ботанике

С начала этого года в Молдове в реках и озерах утонули 26 человек, трое из них — несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Спасатели обнаружили тело утонувшего молодого человека в озере в столичном секторе Ботаника. Об этом сообщили в понедельник в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

По данным спасателей, 19-летний молодой человек утонул вечером 28 июня. Инцидент произошел на озере в парке "Музей села" на проспекте Дачия.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 22.49. По предварительной информации, молодой человек утонул в озере по адресу проспект Дачия, 50/2", - заявили в ГИЧС.

В связи с этим случаем в инспекторате напомнили гражданам о необходимости соблюдать на воде правила безопасности.

"Просим купаться в водоемах, где есть спасательные станции и которые предназначены для этого. Не рекомендуется купаться в ночное время, при неблагоприятных погодных условиях и в состоянии алкогольного опьянения. Взрослых просят следить за детьми и не позволять им ходить купаться одним", - подчеркнули в ведомстве.

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По данным спасателей, с начала 2020 года в Молдове в реках и озерах утонули 26 человек, трое из них — несовершеннолетние.

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