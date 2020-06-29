Подросток в Садова оказался в ловушке под перевернувшимся трактором

Чтобы извлечь пострадавшего из-под тяжелой машины, потребовалось вмешательство бригады спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Спасатели выехали в село Садова Каларашского района, чтобы освободить из ловушки молодого человека, придавленного перевернувшимся трактором.

Звонок в Службу "112" поступил в субботу днем. По сообщению звонившего, на поле близ села Садова во время сельскохозяйственных работ перевернулся трактор, который придавил 16-летнего молодого человека.

Чтобы вытащить несовершеннолетнего из-под многотонной машины, спасателям пришлось применять специальное оборудование. В ходе операции сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) постоянно находились в контакте с пострадавшим.

После успешного завершения миссии спасателей молодой человек, который получил ряд травм, был доставлен в стабильном состоянии в больницу для последующего лечения.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. За последние сутки сотрудники ГИЧС выезжали на экстренные вызовы 29 раз.

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