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Задержание. Архивное фото

В Кишиневе задержали еще одного наркоторговца - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200630/30760002/chisinau-zaderzhali-narkotorgovtsa.html

В правоохранительных органах отметили, что подозреваемый получал от клиентов деньги онлайн, а затем отправлял им данные потайного места, где спрятаны наркотики.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в хранении и сбыте синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

Наркотическое зелье делец реализовывал по предварительной договоренности с наркозависимыми людьми в одной из социальных сетей. 

После того, как потенциальный клиент перечислял деньги безналичным расчетом, он получал геоданные места закладки. Как правило, ими служили пространства вблизи подъездов, водосточные трубы. 

При задержании сотрудники органов правопорядка обнаружили у молодого человека 40 расфасованных пакетиков с наркотическим веществом "PVP". Весь запас "зелья" он намеревался реализовать за день.

Сумма выручка, которую планировал получить наркоторговец, по данным следствия составляла около 35 тысяч леев. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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Теги:
полиция, задержание, торговля, наркотики


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