Серьезное ДТП в Бельцах: Audi столкнулась с автоцистерной "Камаз"

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Бельцах во вторник: Audi A6 столкнулся лоб в лоб с автоцистерной "Камаз". Потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел на улице Софийская, 1. Звонок в Единую службе спасения поступил в 09.02.

"В результате столкновения 24-летний водитель Audi оказался заблокированным в собственном автомобиле. На место происшествия отправились специалисты регионального поисково-спасательного управления №2 Бельц. В самые короткие сроки пострадавшего молодого человека вытащили из машины. В результате ДТП он получил травмы нижних конечностей. Его доставили в местную больницу", - отметили в Инспекторате.

© Photo : IP Bălți Accident grav în municipiul Bălți

Обстоятельства и причины аварии будут выясняться.

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