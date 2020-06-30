Серьезное ДТП в Бельцах: Audi столкнулась с автоцистерной "Камаз"

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Бельцах во вторник: Audi A6 столкнулся лоб в лоб с автоцистерной "Камаз". Потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Инцидент произошел на улице Софийская, 1. Звонок в Единую службе спасения поступил в 09.02.
"В результате столкновения 24-летний водитель Audi оказался заблокированным в собственном автомобиле. На место происшествия отправились специалисты регионального поисково-спасательного управления №2 Бельц. В самые короткие сроки пострадавшего молодого человека вытащили из машины. В результате ДТП он получил травмы нижних конечностей. Его доставили в местную больницу", - отметили в Инспекторате.
Обстоятельства и причины аварии будут выясняться.
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