Подпольное производство: злоумышленники собирали вертолеты на экспорт

Прокуратура по борьбе с оргпреступностью возбудила уголовное дело по статье о контрабанде летательных аппаратов.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований МВД раскрыла незаконную деятельность организованной группы, которая специализировалась на подпольном производстве вертолетов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

© Photo : Procuratura Generală Вертолеты подпольно собирали в Криулянах

Следствие установило, что группа подозреваемых, преимущественно жителей Приднестровского региона, подпольно собирала летательные аппараты, внешне схожие с моделью вертолета "Ka-26", которые затем намеревались незаконно экспортировать в страны СНГ.

© Photo : Procuratura Generală Вертолеты подпольно собирали в Криулянах

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по итогам обысков на импровизированном производстве, которое расположено в Криулянском районе, а также в домах подозреваемых, следователи выяснили, что к настоящему моменту в производстве находятся десять летальных аппаратов.

Возбужденно уголовное дело по факту контрабанды летательных аппаратов двумя или более лицами. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

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