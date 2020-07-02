Роскошь или подделка: попался на афере, желая заработать миллионы

Сотрудники Таможенной службы Молдовы задержали на КПП на государственном рубеже страны водителя большегрузной машины, который хотел ввезти и реализовать в республике часы и браслеты известных мировых брендов.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Официально он вез бытовую технику в супермаркет, а под кабиной фуры - часы и браслеты на общую сумму, равную примерно 500 тысячам леев (более 29 тысяч долларов). Сотрудники Таможенной службы КПП "Крива" на Севере страны обнаружили контрабандный груз при более детальной проверке машины, а подозрение у них вызвало нервное поведение водителя.

В ведомстве уточнили, что предметы роскоши, которые пытался ввезти в страну незадачливый контрабандист, пользуются особым спросом в период пандемии, а некоторые граждане именно сейчас уличают момент, чтобы приобрести их не по реальной, официальной, а по более сходной цене.

Таможенники установили, что запрещенные к продаже вне авторизированных точек изделия мужчина пытался ввезти на родину через территорию Украины из Польши.

Запрещенный товар был изъят у владельца и отправлен на экспертизу. Если удастся доказать, что часы и браслеты известных торговых марок не были оригинальными, мужчине предъявят обвинение в нарушении интеллектуальной собственности, а второй статьей обвинения, вменяемой водителю фуры прокурорами, станет контрабанда.

В соответствии со статьей 248 Уголовного кодекса Молдовы, перемещение через таможенную границу Молдовы товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

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