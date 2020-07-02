00:47 03 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.23
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Браслет и часы, архивное фото.

Роскошь или подделка: попался на афере, желая заработать миллионы

© AP Photo / Eric Risberg
Происшествия
Получить короткую ссылку
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200702/30803778/roskosh-ili-podelki-popalsya-na-afere-zhelaya-zarabotat-milliony.html

Сотрудники Таможенной службы Молдовы задержали на КПП на государственном рубеже страны водителя большегрузной машины, который хотел ввезти и реализовать в республике часы и браслеты известных мировых брендов.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Официально он вез бытовую технику в супермаркет, а под кабиной фуры - часы и браслеты на общую сумму, равную примерно 500 тысячам леев (более 29 тысяч долларов). Сотрудники Таможенной службы КПП "Крива" на Севере страны обнаружили контрабандный груз при более детальной проверке машины, а подозрение у них вызвало нервное поведение водителя.

В ведомстве уточнили, что предметы роскоши, которые пытался ввезти в страну незадачливый контрабандист, пользуются особым спросом в период пандемии, а некоторые граждане именно сейчас уличают момент, чтобы приобрести их не по реальной, официальной, а по более сходной цене.

Таможенники установили, что запрещенные к продаже вне авторизированных точек изделия мужчина пытался ввезти на родину через территорию Украины из Польши. 

Контрабанда.
© Photo : Facebook / Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale
В Молдове намерены ужесточить наказание за контрабанду

Запрещенный товар был изъят у владельца и отправлен на экспертизу. Если удастся доказать, что часы и браслеты известных торговых марок не были оригинальными, мужчине предъявят обвинение в нарушении интеллектуальной собственности, а второй статьей обвинения, вменяемой водителю фуры прокурорами, станет контрабанда.

В соответствии со статьей 248 Уголовного кодекса Молдовы, перемещение через таможенную границу Молдовы товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания предметов в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон рассказал о расследовании банковской кражи и контрабанды валюты
Перевозчики снова протестуют в Кишиневе — столицу заполонили десятки фур
Появились новые детали дела о контрабанде 1,5 миллиона евро в грузовике
Теги:
таможня, задержание, гражданин Молдовы, подделки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, Кишинев
Поправки в Конституцию: в Молдове граждане России приняли участие в плебисците - фото
Мемориальный комплекс Вечность: что он скрывает.
Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться