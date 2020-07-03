Стало плохо, потерял сознание: трагическая авария в Тирасполе

"ВАЗ" столкнулась с маршрутным такси. В маршрутке никто не пострадал, однако водитель легковой машины так и не пришел в сознание.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июля – Sputnik. В Октябрьском микрорайоне города Тирасполь "ВАЗ" столкнулся с маршрутным такси. Предварительная версия: водителю легковушки стало плохо, потерял сознание.

"По словам очевидцев, легковушка неожиданно вышла на встречку. Её водитель в этот момент уже был без сознания", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Прохожие вызвали скорую, до приезда врачей на месте пытались проводить реанимационные мероприятия. Прибывшие врачи неотложки их продолжили. Однако через 40 минут мужчина умер, так и не приходя в сознание.

На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции и следователь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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