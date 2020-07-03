Стало плохо, потерял сознание: трагическая авария в Тирасполе

Происшествия 12:50 03.07.2020 Получить короткую ссылку 213 0 0
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Ирина Ляхова . Sputnik Молдова
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"ВАЗ" столкнулась с маршрутным такси. В маршрутке никто не пострадал, однако водитель легковой машины так и не пришел в сознание.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июля – Sputnik. В Октябрьском микрорайоне города Тирасполь "ВАЗ" столкнулся с маршрутным такси. Предварительная версия: водителю легковушки стало плохо, потерял сознание. "По словам очевидцев, легковушка неожиданно вышла на встречку. Её водитель в этот момент уже был без сознания", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
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Photo : Inspectoratul de Poliție Briceni
Прохожие вызвали скорую, до приезда врачей на месте пытались проводить реанимационные мероприятия. Прибывшие врачи неотложки их продолжили. Однако через 40 минут мужчина умер, так и не приходя в сознание.
На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции и следователь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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