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Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи

Стало плохо, потерял сознание: трагическая авария в Тирасполе

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200703/30812169/stalo-plokho-poteryal-soznanie-tragicheskaya-avariya-v-tiraspole.html

"ВАЗ" столкнулась с маршрутным такси. В маршрутке никто не пострадал, однако водитель легковой машины так и не пришел в сознание.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июля – Sputnik. В Октябрьском микрорайоне города Тирасполь "ВАЗ" столкнулся с маршрутным такси. Предварительная версия: водителю легковушки стало плохо, потерял сознание.

"По словам очевидцев, легковушка неожиданно вышла на встречку. Её водитель в этот момент уже был без сознания", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

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© Photo : Inspectoratul de Poliție Briceni
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Прохожие вызвали скорую, до приезда врачей на месте пытались проводить реанимационные мероприятия. Прибывшие врачи неотложки их продолжили. Однако через 40 минут мужчина умер, так и не приходя в сознание.

На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции и следователь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Теги:
авария, Приднестровье


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