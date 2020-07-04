За сбитого насмерть пешехода водителю все-таки придется отбыть тюремный срок

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для виновного в смертельном ДТП, и приговорила его к 4 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В начале этого года суд Кишинева признал 36-летнего водителя виновным и назначил ему наказание, не предусматривающее лишения свободы.
Трагедия произошла летом 2017 года на пересечении улицы Мирон Костин и Московского проспекта. Тогда водитель проехал на желтый цвет светофора, и, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, выехал на тротуар, сбив 65-летнюю жертву. Впоследствии от полученных травм она скончалась.
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