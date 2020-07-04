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За сбитого насмерть пешехода водителю все-таки придется отбыть тюремный срок

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200704/30823078/za-sbitogo-nasmert-peshekhoda-poluchil-4-goda-tyurmy.html

Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло человеческую жизнь, случилось в молдавской столице 3 года назад.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для виновного в смертельном ДТП, и приговорила его к 4 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В начале этого года суд Кишинева признал 36-летнего водителя виновным и назначил ему наказание, не предусматривающее лишения свободы.   

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Страшное ДТП в столице: установлен второй участник предполагаемой гонки
В ведомстве добавили, что суд, кроме того, лишил его прав сроком на 3 года, а также обязал выплатить пострадавшей стороне 131 тысячу леев за моральный и материальный ущерб. 

Трагедия произошла летом 2017 года на пересечении улицы Мирон Костин и Московского проспекта. Тогда водитель проехал на желтый цвет светофора, и, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, выехал на тротуар, сбив 65-летнюю жертву. Впоследствии от полученных травм она скончалась. 

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