Как столичные власти справляются с последствиям проливных дождей

Руководитель кишиневской администрации призвал горожан отнестись с пониманием и добавил, что работы завершатся только вечером.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Примар Ион Чебан отчитался о работах по устранению последствий сильных ливней, которые прошли в Кишиневе.

По словам градоначальника, к настоящему моменту задействованы все коммунальные службы.

"К сожалению, в последний период все чаще у нас проходят сильные дожди, из-за которых многие улицы и дома оказываются затопленными", - сообщил Чебан.

Глава столичной администрации заверил, что ситуация находится под контролем, порядок в итоге будет наведен.

Он объяснил, что местами ливневая канализация не справляется с объемами воды, а где-то и вовсе стоки установлены "для красоты".

"Прошу горожан отнестись с пониманием: работы ведутся с утра — несмотря на то, что сегодня воскресенье — и продолжатся допоздна", - добавил Чебан.

В воскресенье утром в Молдове прошли сильные ливни. Наиболее пострадавшими оказались населенные пункты в Яловенском, Новоаненском, Хынчештском районах, а также муниципий Кишинев.

Региональным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб, нанесенный непогодой.

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