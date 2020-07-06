Дебош на границе: искореженный шлагбаум, разбитое авто

Житель Приднестровья пытался пересечь границу с Украиной, не имея при этом в наличии разрешения от Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл – Sputnik. Деформированный шлагбаум, разбитые окна модуля пограничного контроля, поврежденное авто. Это результат инцидента, произошедшего в минувшие выходные на пункте пропуска "Первомайск". Его виновником стал житель Приднестровья, который на личном автомобиле хотел выехать на территорию Украины без разрешения Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения COVID-19. Нарушитель задержан.

"На просьбу пограничников предъявить пропуск с резолюцией соответствующего органа он заявил, что не намерен ни с кем согласовывать свое передвижение и в грубой форме потребовал незамедлительно пропустить через границу", - сообщили в пресс-службе МГБ Приднестровья.

Как рассказали в ведомстве, на КПП рекомендовали гражданину позвонить в Оперштаб и получить разрешение на выезд из региона. Однако в ответ он заявил, что ему некогда оформлять необходимые документы.

Получив отказ, мужчина сел в машину и, отъехав на 50 метров от КПП, вдруг резко сдал назад. Продолжая двигаться задним ходом на большой скорости, нарушитель протаранил шлагбаум, зацепив модуль погранконтроля, рядом с которым находились сотрудники Пограничного управления МГБ Приднестровья.

Задержанный был передан правоохранительным органам. Ведется разбирательство.

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