Опасный Днестр: река едва не унесла жизнь подростка и двух спасателей

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл – Sputnik. Купание на реке Днестр до сих пор запрещено, и неслучайно. Река после разлива опасна. Подтверждением тому, что не стоит пренебрегать запретом, стал несчастный случай, произошедший в районе Бендерского городского пляжа. Коварный Днестр едва не унес жизнь 16-летнего подростка.

"Спасатели, патрулируя берег, услышали крики о помощи. В воде, в 15 метрах от суши они увидели человека. Быстрым течением его стало уносить все дальше от берега", - рассказали в МВД Приднестровья.

Сотрудники Бендерского аварийно-спасательного подразделения Дмитрий Чакал и Олег Здесев сразу бросились в воду. Они доплыли до подростка, удерживали его, но к берегу подплыть не удавалось.

"Извилистая в этом месте река стала уносить их течением к мосту. Проплыв около 300 метров, спасатели зацепились за ветку у кромки воды и вынесли парня на берег", - пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, юноша плавать не умеет. В воду зашел охладиться, купаться и не думал. Но один неосмотрительный шаг и он вмиг погрузился на глубину. Самостоятельно выплыть уже не смог.

Врачи оказали подростку необходимую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Спасатели провели с ним разъяснительную беседу.

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