17:13 07 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.31
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

Опасный Днестр: река едва не унесла жизнь подростка и двух спасателей

© Sputnik /
Происшествия
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200707/30848829/opasnyy-dnestr-reka-edva-ne-unesla-zhizni-podrostka-i-dvukh-spasateley.html

Случай, произошедший на Днестре, едва не обернулся трагедией. Желание охладиться в воде могло стоить жизни троим людям.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июл – Sputnik. Купание на реке Днестр до сих пор запрещено, и неслучайно. Река после разлива опасна. Подтверждением тому, что не стоит пренебрегать запретом, стал несчастный случай, произошедший в районе Бендерского городского пляжа. Коварный Днестр едва не унес жизнь 16-летнего подростка.

"Спасатели, патрулируя берег, услышали крики о помощи. В воде, в 15 метрах от суши они увидели человека. Быстрым течением его стало уносить все дальше от берега", - рассказали в МВД Приднестровья.

река Днестр
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ливневая угроза: прошедшие дожди еще могут обернуться трагедией
Сотрудники Бендерского аварийно-спасательного подразделения Дмитрий Чакал и Олег Здесев сразу бросились в воду. Они доплыли до подростка, удерживали его, но к берегу подплыть не удавалось.

"Извилистая в этом месте река стала уносить их течением к мосту. Проплыв около 300 метров, спасатели зацепились за ветку у кромки воды и вынесли парня на берег", - пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, юноша плавать не умеет. В воду зашел охладиться, купаться и не думал. Но один неосмотрительный шаг и он вмиг погрузился на глубину. Самостоятельно выплыть уже не смог.

Врачи оказали подростку необходимую помощь. Госпитализация молодому человеку не потребовалась. Спасатели провели с ним разъяснительную беседу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прокуратура завершила следствие по громкому делу о смертельном ДТП в столице
Дебош на границе: искореженный шлагбаум, разбитое авто
В столице мужчина ворвался в центр защиты жертв насилия с ножом и молотком
Теги:
спасатели, Днестр, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итальянский композитор Эннио Морриконе во время интервью в Риме
Памяти легендарного композитора Эннио Морриконе - фото
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19 - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться