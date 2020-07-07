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Взрыв в столичном секторе Ботаника

ЧП в Кишиневе: произошел взрыв в одном из спальных районов столицы

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200707/30848961/ChP-v-Kishineve-proizoshel-vzryv-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-stolitsy.html

Информацию о взрыве в столичном секторе Ботаника подтвердили в кишиневской полиции: подробности инцидента будут предоставлены позже.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Взрыв произошел во дворе жилого дома столичного сектора Ботаника: пострадали два человека. Информацию sputnik.md подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник.

По ее словам, информация поступила в полицию в 14.40 сразу после того, как взорвалась граната.

"Подробности происшествия будут предоставлены позже", - сказала Скрипник.

На место происшествия сразу прибыли все специализированные службы – полиция, саперы Bombtech и "скорая". Зону оцепили.

"В результате взрыва двое человек получили травмы, а один мужчина погиб", - отметили в полиции.

На месте происшествия работают специалисты для установления обстоятельств инцидента.

Корреспондент Sputnik, находящийся на месте происшествия, передает, что полиция перекрыла доступ, в том числе к соседнему дому, и не предоставляет детали. Очевидцы инцидента, сообщили корреспонденту,  что, по их словам, взорвалась граната. Затем эту информацию подтвердили официально.

Сообщается также, что один из пострадавших скончался.

Подробности - в нашем следующем материале.

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