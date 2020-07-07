Полиция: в результате взрыва на Ботанике погиб один человек и двое пострадали

На месте происшествия, как отметили в полиции, работают специалисты. Они выясняют все обстоятельств инцидента.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во дворе жилого дома в столичном секторе Ботаника, сообщили в пресс-службе кишиневской полиции.

"На место происшествия сразу прибыли все специализированные службы – полиция, саперы Bombtech и скорая. Зону оцепили. В результате взрыва двое человек получили травмы, а один мужчина погиб", - отметили в полиции.

На месте происшествия работают специалисты. Ими устанавливаются обстоятельств инцидента.

Корреспондент Sputnik передает с места события, что полиция перекрыла доступ, в том числе к соседнему дому, и пока не предоставляет прессе детали происшедшего. Свидетели происшествия уточняют, что взорвалась граната. Затем эту информацию подтвердили официально.

Корреспондент Sputnik сообщает, что мужчина, предположительно взорвавший гранату, получил смертельное ранение. Речь идет о водителе скорой помощи - сотруднике Центра матери и ребенка. Полиция и очевидцы происшествия утверждают, что рядом с ним находились еще трое людей, которые якобы распивали спиртное.

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