Что взрывалось в Молдове: хроника последних десяти лет

Взрывоопасные предметы лежат в земле, передаются из рук в руки, хранятся на кухнях и в гаражах: Sputnik Молдова собрал все самые заметные случаи взрывов, прогремевших в стране за десять последних лет.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Взрыв на детской площадке в столичном секторе Ботаника снова поднял вопрос о проблеме безопасности жителей республики. Как показывает хроника событий, взрывы для Молдовы, и в особенности для Кишинева, вовсе не редкость. Граждане подрывают гранаты и самодельные взрывные устройства, чтобы отомстить обидчику, доказать свою правоту в споре или решить дело в свою пользу в бытовом конфликте.

Взрывы бытового газа, артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной или боеприпасов, оставшихся в земле в ходе вооруженного конфликта на Днестре, дополняют печальную картину. Техника безопасности для некоторых все еще кажется делом неважным, в результате погибают люди.

Sputnik Молдова вспомнил о самых громких "взрывных" инцидентах в стране за минувшие годы.

Взрывы 2020 года

14 июня взрыв баллона с газом произошел в подвале гаража, расположенном на столичной улице Ливиу Деляну. Спасатели извлекли из-под обломков гаража живого мужчину.

3 июня взорвался баллон с газом в селе Погребень Оргеевского района. Хозяйка дома погибла.

21 апреля возле железнодорожной станции села Бэлцаць Яловенского района двое подростков попытались разобрать найденный артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. В результате взрыва оба получили ранения.

17 февраля в столичном секторе Рышкановка на седьмом этаже одного из жилых домов прогремел взрыв. В квартире пожарные обнаружили тело 65-летнего мужчины. Причина - взрыв газа.

14 января в секторе Буюканы Кишинева, на улице Париж взорвалась временная постройка-склад с кислородными баллонами. Никто не пострадал.

Взрывы 2019 года

23 декабря взрыв бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже в жилом доме на улице Флорилор в Кишиневе. Пожилые мужчина и женщина отделались легкими ожогами.

25 ноября взорвался баллон с газом в летней кухне на улице Первомайской в Дубоссарах. Пострадала женщина.

5 сентября в Рыбнице в частном доме прогремели два взрыва — воспламенились припасы, которые местный охотник хранил в сейфе. Серьезно пострадал хозяин дома.

31 июля на детской площадке в Криулянах взорвалась граната, которую принес на игровую площадку 10-летний мальчик. Ребенок погиб, еще один 11-летний мальчик был сильно ранен.

24 июля в результате взрыва боевой гранаты в селе Хирово Каларашского района ранения получили пять человек - среди них мужчина, который привел в действие взрывное устройство, и его жена.

26 июня после взрыва бытового газа на летней кухне частного дома в Новых Аненах в тяжелом состоянии была госпитализирована 77-летняя женщина.

20 июня три молодых человека в возрасте от 17 до 23 лет были экстренно госпитализированы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, прогремевшего в квартире на столичной улице Негруцци.

9 июня газовый баллон взорвался в селе Пепень Сынджерейского района, пострадали женщина и трое детей.

5 мая взрыв прогремел во дворе жилого дома в Хынчештах. Взорвалась боевая граната типа РГД-5, погиб один человек и двое пострадали. В тот же день был зарегистрирован взрыв бытового газа в многоквартирном доме во Флорештах - пострадавших нет.

28 марта во дворе одного из частных домов в кишиневском микрорайоне Старая Почта 50-летний погиб, взорвав боевую гранату.

16 марта близ села Русештий Ной Яловенского района в компании отдыхающих произошла ссора. Один из мужчин метнул в воздух гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

27 февраля в селе Нападены Унгенского района произошел взрыв газового баллона, пострадал 37-летний мужчина.

7 февраля один человек погиб, еще один получил ранения при взрыве гранаты в квартире пятиэтажного дома в Тирасполе.

3 января взорвался баллон с бытовым газом в селе Копанка Каушанского района, пострадал хозяин частного дома.

Взрывы 2018 и 2017 годов

6 октября 2018 года мощный взрыв прогремел в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11. Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

26 февраля 2018 года в Бельцах в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате взрыва никто не пострадал, была сильно повреждена входная дверь и вылетели два пластиковых окна.

3 января 2018 года в селе Рошкань Новоаненского района двое мужчин притащили на свиноферму снаряд и произвели с ним ряд манипуляций. Снаряд ожидаемо взорвался, погиб 41-летний мужчина, 19-летний молодой человек был ранен.

30 мая 2017 года кишиневцев напугал взрыв на Хынчештском шоссе в районе Телецентра в Кишиневе. Взорвался автомобиль. К счастью, это оказался постановочный взрыв, который снимали кинематографисты. Однако забыли предупредить окружающих, и свои полчаса паники местные жители получили.

7 мая 2017 года двое горожан были госпитализированы после того, как ночью на автобусной остановке на Ботанике прогремел взрыв. Преступник швырнул взрывное устройство на остановку, где двое мужчин распивали спиртные напитки. "Подрывника" задержали.

5 марта 2017 года в Кишиневе пьяный пациент больницы угрожал взорвать гранату. Врачам пришлось вызвать наряд полиции. В кармане нервного пациента действительно нашли боевую гранату.

Что еще взрывалось в Молдове в предыдущие годы

1 февраля 2016 года неизвестные бросили на балкон дома главы Национального банка Дорина Дрэгуцану гранату РГД-5. Взрывной волной выбило окна строения. Никто не пострадал.

9 января 2016 года после взрыва газового баллона в столовой "La soacra", расположенной у Центрального рынка в Кишиневе, в больницы доставили около двух десятков человек. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три госпитализированные женщины.

2 ноября 2015 года двое подростков 14 и 15 лет погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в селе Царьград Дрокиевского района. "Лимонка" могла остаться в земле со времен вооруженного конфликта на Днестре.

во дворе частного дома по улице Аурела Давида в Кишиневе взорвалась граната, которую бросили неизвестные. Пострадавших не было.

21 октября 2015 года сотрудники полиции задержали на площади Великого национального собрания 55-летнего мужчину с гранатой Ф-1. На гранате не было предохранительной чеки. Мужчину задержали, никто не пострадал.

22 февраля 2014 года в Кишиневе на автомойке взорвался баллон со сжатым воздухом. Один работник погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.

10 июля 2013 года на автозаправочной станции в Кишиневе произошел взрыв газового резервуара, погиб сварщик, которого отбросило на 30 метров.

8 сентября 2010 года в автомобиль, припаркованный в одном из дворов в кишиневском секторе Буюканы было брошено взрывное устройство. Машина сгорела, люди не пострадали.

14 октября 2009 года во время концерта, посвященного Дню города на площади Великого Национального собрания в Кишиневе была взорвана осколочная граната РГ-42. Ранения различной степени тяжести получили более 40 человек, к счастью, никто не погиб. Были задержаны четверо наркоторговцев, причастных к взрыву.

13 августа 2006 года в Тирасполе возле торгового центра "Причерноморье" произошёл взрыв бомбы в троллейбусе, в результате пострадало около 10 человек, из которых двое погибли.

6 июля 2006 года в Тирасполе произошёл взрыв бомбы в маршрутном такси, в результате чего погибли 8 человек и 26 получили ранения.

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