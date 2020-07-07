Военные Нацармии выручили из беды водителя перевернувшейся фуры

Военнослужащие Национальной армии не только помогают жителям сел в зоне возможного затопления, но и выручают водителей, попавших в ДТП.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Военнослужащие учебного центра Национальной армии помогли справиться с неприятной ситуацией водителю большегрузного автомобиля, который перевернулся на дороге близ села Кобушка Веке Новоаненского района.

Грузовик с прицепом сошел с проезжей части и перевернувшись вверх дном, оказался в кювете недалеко от расположения военной части.

С помощью армейских тягачей военнослужащие сумели вытащить грузовик на дорогу и отбуксировать его на полигон Бульбоака, где был проведен полевой ремонт, позволивший грузовику двигаться самостоятельно.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны РМ, водитель грузового автомобиля не пострадал и отказался от медицинской помощи.

Ранее, 30 июня, серьезное ДТП с участием грузовой автоцистерны "КамАЗ" и автомобиля Audi A6 произошло в Бельцах. Пострадал водитель легкового автомобиля - чтобы извлечь его из покореженного салона, потребовалась помощь спасателей.

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