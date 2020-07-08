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Обручальное кольцо, иллюстративное фото.

Назад в 90-е: в Кишиневе вновь начали воровать золотые украшения - видео

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200708/30859773/nazad-v-90-e-v-kishineve-vnov-nachali-vorovat-zolotye-ukrasheniya.html

Характерные преступления, о которых многие давно забыли, вновь начали совершать на улицах молдавской столицы - золотые украшения носить стало небезопасно.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Следователи Инспектората полиции кишиневского сектора Ботаника задержали 32-летнего столичного жителя, которого подозревают в совершении ограбления на улице Трандафирилор. 

Преступника не смутил даже почтенный возраст жертвы. Он напал на женщину 64 лет и силой снял с ее руки массивное золотое кольцо, сообщили в полиции. Общую сумму ущерба сотрудники правоохранительных органов оценили в 3 тысячи леев. 

После ограбления пострадавшая сразу обратилась по номеру единой службы спасения "112". Оперативники, прибывшие на место происшествия, детально опросили женщину о приметах и чертах внешности нападавшего. Его удалось задержать "по горячим следам".

На допросе задержанный полностью сознался в содеянном, а оперативники выяснили: мужчина неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений. Украденное кольцо он вернул, но это не смягчает совершенного им преступления. 

Если суд признает вину уличного грабителя, ему, согласно положениям Уголовного кодекса республики, грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

По статистике правоохранительных органов республики, уличные ограбления за последние месяцы случались не так часто, особенно связанные с воровством золотых украшений.

Такие преступления находились в топе криминальных сводок во второй половине 90-х годов прошлого столетия. Именно тогда по причине общей нищеты населения и безработицы, люди, находившиеся не в ладах с законом, покушались на золотые украшения, выбирая в качестве жертв ограбления преимущественно женщин.

Сегодня жителям столицы и других городов страны надо быть особенно бдительными, поскольку грабитель может быть в медицинской маске, а установить его приметы сотрудникам полиции будет крайне сложно в таких условиях.

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Теги:
полиция, расследование, преступления, Кишинев, воровство


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