В Кишиневе активизировались веловоры - полиция вышла с предупреждением

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Инспекторате полиции муниципия Кишинев предупредили жителей столицы о мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы не остаться без велосипеда - средства передвижения наиболее популярного во время карантинных ограничений.
"Повышенная температура воздуха, господствующая на улице, подталкивает многих граждан выезжать на велопрогулки с семьей. Однако в городе активизировались велосипедные воры. Они пользуются вашей невнимательностью, угоняя средства передвижения", - сказано в сообщении столичной полиции.
Сотрудниками правоохранительных органов озвучены меры безопасности. В частности, рекомендуется правильно выбирать парковочное место, никогда не оставлять велосипед непристегнутым, использовать надежный замок, прикрепляя велосипед за две детали. Также немаловажно установление сигнализации.
Вот перечень мест, где не надо парковаться:
- многолюдные тротуары в центре города;
- оживленные набережные;
- площадки у станций общественного транспорта;
- безлюдные дворы;
- пустынные переулки.
Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако надо руководствоваться правилом: паркуйте своего двухколесного там, где постоянно есть люди, но их не очень много.
Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.
В случае, если вы на минуту отвлеклись и остались без средства передвижения, сотрудники полиции рекомендуют звонить на единый номер "112" и сообщить о происшествии.
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