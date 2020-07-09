В Кишиневе активизировались веловоры - полиция вышла с предупреждением

В период пандемии многие граждане, опасаясь заразиться вирусом нового типа в общественном транспорте, предпочитают пересаживаться на велосипеды и другие "малые средства передвижения", однако оставлять "стального коня" без присмотра - опасно.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В Инспекторате полиции муниципия Кишинев предупредили жителей столицы о мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы не остаться без велосипеда - средства передвижения наиболее популярного во время карантинных ограничений.

"Повышенная температура воздуха, господствующая на улице, подталкивает многих граждан выезжать на велопрогулки с семьей. Однако в городе активизировались велосипедные воры. Они пользуются вашей невнимательностью, угоняя средства передвижения", - сказано в сообщении столичной полиции.

В связи с участившимися случаями такого рода полиция Кишинева проводит до 31 июля информационную кампанию под названием "Мне нравится передвигаться на велосипеде, а тебе?".

Сотрудниками правоохранительных органов озвучены меры безопасности. В частности, рекомендуется правильно выбирать парковочное место, никогда не оставлять велосипед непристегнутым, использовать надежный замок, прикрепляя велосипед за две детали. Также немаловажно установление сигнализации.

Вот перечень мест, где не надо парковаться:

многолюдные тротуары в центре города;

оживленные набережные;

площадки у станций общественного транспорта;

безлюдные дворы;

пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако надо руководствоваться правилом: паркуйте своего двухколесного там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

В случае, если вы на минуту отвлеклись и остались без средства передвижения, сотрудники полиции рекомендуют звонить на единый номер "112" и сообщить о происшествии.

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