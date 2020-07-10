Взрыв в Каушанах — на поле подорвался трактор

Вторая мировая война оставила в земле Молдовы тонны взрывоопасных предметов — снарядов, мин и гранат.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. В окрестностях города Каушаны утром в пятницу прогремел взрыв. Во время сельскохозяйственных работ на поле подорвался трактор.

Информация о взрыве поступила в 10.10, сообщил Sputnik Молдова источник в Генеральном инспекторате полиции. Во время происшествия трактором марки "Claas 850 Axion" управлял 51-летний механизатор, житель Каушан.

По данным полиции, сдетонировал боеприпас времен Второй мировой войны, который был задет плугом трактора.

© Photo : Генеральный инспекторат полиции В Каушанском районе на поле подорвался трактор.

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили Sputnik Молдова в Генеральном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Подвесное оборудование, установленное на тракторе, получило серьезные повреждения.

В начале июля саперы Национальной армии завершили миссию по разминированию территории в селе Бэлцаць Яловенского района.

В ходе многодневной операции было обнаружено и обезврежено более 1260 взрывоопасных объектов, в том числе артиллерийские снаряды различных калибров, гранаты, противотанковые мины и патроны.

Боеприпасы времен Второй мировой войны были вывезены из района операции на полигоны и уничтожены.

По данным министерства обороны, начиная с 1992 года 24 человека погибли, а 27 получили травмы в результате взрывов различных боеприпасов в Молдове. В их числе восемь погибших и четверо пострадавших детей.

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