На юге Молдовы мужчина пытался подкупить пограничника за сто долларов

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Мужчина из Чадыр-Лунги был задержан в попытке дачи взятки офицеру Пограничной полиции в размере ста долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра Молдовы (НАЦ).
Попытка подкупа произошла в одном из кабинетов южного регионального управления Пограничной полиции, а сам факт передачи денег был задокументирован. Таким образом, нарушитель хотел избежать наказания за незаконное пересечение границы.
Сотрудник Пограничной полиции, которому мужчина предложил взятку, заявил об инциденте в Южное территориальное управление НАЦ. В операции по задержанию участвовали также сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД.
Расследование проходит под руководством южного отделения Антикоррупционной прокуратуры. На время следственных работ подозреваемый остается на свободе.
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