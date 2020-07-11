На юге Молдовы мужчина пытался подкупить пограничника за сто долларов

Мужчина из Чадыр-Лунги незаконно пересек границу и для того, чтобы избежать наказания, предложил офицеру Пограничной полиции взятку в твердой валюте.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Мужчина из Чадыр-Лунги был задержан в попытке дачи взятки офицеру Пограничной полиции в размере ста долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра Молдовы (НАЦ).

Попытка подкупа произошла в одном из кабинетов южного регионального управления Пограничной полиции, а сам факт передачи денег был задокументирован. Таким образом, нарушитель хотел избежать наказания за незаконное пересечение границы.

© Photo : Centrul Național Anticorupție Мужчина из Чадыр-Лунги был задержан в попытке дачи взятки на границе.

Сотрудник Пограничной полиции, которому мужчина предложил взятку, заявил об инциденте в Южное территориальное управление НАЦ. В операции по задержанию участвовали также сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД.

На нарушителя заведено уголовное дело по факту активной коррупции. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пять лет тюремного заключения или штраф в размере от одной до трех тысяч условных единиц.

Расследование проходит под руководством южного отделения Антикоррупционной прокуратуры. На время следственных работ подозреваемый остается на свободе.

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